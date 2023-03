Il settore fonderie si apre all’online

Formazione del personale per aziende e opportunità professionali nel settore fonderie.

È possibile scoprirle all’evento online “Chromafor – Gestione Circolare delle Risorse Umane e settore fonderie” che si tiene giovedì 30 marzo dalle 14.30 alle 17.

L’appuntamento, nato nell’ambito del progetto europeo Chromafor, sarà un focus sul settore fonderie, sull’opportunità gratuita per le aziende di ogni settore di valorizzare il proprio personale e sulle figure professionali attualmente ricercate in quattro fonderie. Durante l’evento sarà presentata una e-learning platform sul tema della “Economia circolare applicata al HR management” che è nata per migliorare l’ambiente di lavoro e valorizzare il personale in azienda.

Si tratta di un ambiente di apprendimento virtuale aperto, che non prevede registrazione e costi per il suo utilizzo. La piattaforma consente di navigare fra sei moduli formativi, accedere ad articoli e video di approfondimento e alle esercitazioni.

L’appuntamento è anche un focus sulle figure professionali tipiche della fonderia e le prospettive occupazionali del settore, sulle retribuzioni delle diverse figure professionali e sulle condizioni di lavoro. A partire dalle 16 sarà possibile partecipare al virtual recruiting day online e candidarsi alle opportunità lavorative aperte in alcune fonderie.

Durante l’incontro saranno spiegate le modalità di candidatura. Per iscriversi all’evento: https:www.afolmet.it.