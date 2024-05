Il settore A sotto i ferri. Poi il pronto soccorso

Proseguono secondo i tempi previsti i lavori di ristrutturazione del settore A dell’Irccs San Gerardo. Iniziati nel luglio 2022, dovrebbero concludersi entro settembre 2025. Il settore A è l’ultima ala ad essere interessata dal cantiere. "La chiusura del settore A ha determinato grandi sacrifici per tutto il personale ospedaliero che si è visto ridotti gli spazi, dovendosi adeguare alle nuove, difficoltose evenienze – spiega il presidente della Fondazione Irccs San Gerardo, Claudio Cogliati –, questo però ha dimostrato la nostra coesione interna e anche il forte spirito di collaborazione con l’università Bicocca e le associazioni di volontariato". Poi l’annuncio: "Tra poco più di un anno torneranno quindi a disposizione i 300 posti letto del settore A, che faranno crescere a circa mille quelli disponibili nell’intera struttura e potremo vantarci di avere l’intero complesso in classe energetica A+++". A quel punto rimarrà solo il pronto soccorso da ristrutturare: "Abbiamo già avanzato in Regione la proposta di intervento – chiarisce Cogliati –. L’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, quando ci ha fatto visita per l’anniversario di San Gerardo ha chiarito che il budget necessario sarebbe di 30 milioni di euro e che è fiducioso di poterli reperire. Oltre ai lavori in struttura, sarà necessario aumentare il personale medico e infermieristico".

A.S.