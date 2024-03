Il semaforo appeso è “invisibile“

Ormai è un ricordo d’altri tempi, decisamente inusuale sulle strade al giorno d’oggi. E forse anche a causa della posizione inconsueta di quel semaforo per i guidatori attuali, in quell’incrocio incidenti e tamponamenti sono abbastanza frequenti. Così, dopo che se ne parlava da anni, adesso l’amministrazione comunale ha deciso di metterci mano: partiranno domani i lavori di riqualificazione e sostituzione di tutto l’impianto semaforico che regola l’incrocio tra via Gramsci, via Origo e via Manzoni, a due passi dal palazzo comunale, in pieno centro città.

Sparirà così l’ormai antiquato semaforo tenuto sospeso in aria da cavi: al suo posto arriverà un semaforo di ultima generazione. L’operazione, che verrà a costare complessivamente poco meno di 54mila euro e comprenderà anche interventi sulla segnaletica, renderà più sicuro quell’incrocio "che ad oggi – spiegano dal Comune – presenta un elevato tasso di incidentalità a causa dell’attuale posizionamento del semaforo". Il cantiere durerà tre giorni, da domani a mercoledì sera e potrebbe provocare qualche disagio al traffico, con possibili modifiche temporanee alla circolazione. A garantire il flusso della circolazione del traffico ci penseranno dei movieri.

F.L.