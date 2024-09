Il Roller apre la campagna abbonamenti

Le stecche biancorossazzurre affilano le armi in vista del primo turno di campionato. L’hockey italiano di Serie A1 scenderà in pista sabato 12 ottobre: per l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar il primo ospite (ore 20.45, PalaRovagnati) sarà il Sarzana. La società ha intanto avviato la campagna abbonamenti: si parte dai 50 euro della curva Bagaj, per arrivare ai 250 del socio-sostenitore. Ma ne bastano 100 per riservarsi una poltronissima. Il biglietto per la singola partita costa 10 euro, ne sono sufficienti 5 per il ridotto. Gli abbonamenti si possono sottoscrivere il martedì al PalaRovagnati dalle 21 alle 22. In ogni caso, c’è già un certo interesse per la “prima“ dell’Hrcm, reduce da una profonda ristrutturazione. La “nuova“ squadra sarà a trazione argentina: al confermato Fran Bielsa ("sento entusiasmo, vedo voglia di fare bene"), si sono aggiunti il portiere Juan Velazquez (2006), l’attaccante Valentino Marzonetto (2007) e l’allenatore Ivan Jaquierz, 38 anni. Il gruppo ha iniziato la preparazione il 26 agosto.

"Tutti - spiega il presidente Andrea Brambilla - mi parlano bene di Ivan e io sono contento". "Anche da parte mia - ammette il vicepresidente Franco Girardelli (foto) - c’è curiosità: abbiamo allestito una formazione giovane, con elementi promettenti. Daremo loro la possibilità di mettersi in gioco e di mostrare le proprie qualità". Un addetti ai lavori come Girardelli, sulle qualità dei due giovanissimi argentini, entrambi componenti della nazionale Under 19 che prende parte ai mondiali di Novara, non ha dubbi.

Gianni Gresio