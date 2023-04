Il ritorno del Besanino Express Bagno di folla per il treno a vapore

di Sonia Ronconi

Ieri mattina alle 10.48 una piccola folla ha appluadito il ritorno a Besana Brianza del Besanino Express.

La storica locomotiva elettrica e a vapore con le sue meravigliose carrozze anni ’30 e anni ’50 color grigio fumo è arrivata ancora una volta sulle rotaie brianzole e con capotreno ben in vista e i tre macchinisti alla guida ha fatto sgranare gli occhi dei bambini, arrivati sulla banchina per salutare lo storico treno accompagnati dai genitori.

Il treno è stato fermo alla stazione di Besana per 15 minuti e i bambini hanno osservato il treno storico e le persone sedute all’interno del convoglio, mentre qualche adulto non ha perso l’occasione di scattare un selfie davanti alla locomotiva sbuffante.

Il treno storico è partito da Milano Centrale puntando verso nord in direzione di Monza, per poi staccarsi dalla linea principale e attraversare tutta la Brianza, toccando numerose località in cui effettuare brevi fermate e concludendo la corsa a Lecco, che offre ampie possibilità di passeggiate sul lungo lago. A bordo del treno c’era lo staff dell’associazione Ferrovie Turistiche Italiane per assistenza ai viaggiatori.

Nel dettaglio il Besanino Express è partito da Milano Centrale alle 9.05, per poi fare una veloce tappa a Sesto San Giovanni. In Brianza è arrivato alle 9.39, infatti, la locomotiva a vapore si è fermata a Monza fino alle 9.52, anche qui adulti e piccini hanno fatto foto e firmati con i cellulari .

La corsa è continuata sino a Villasanta Parco e Triuggio Besana, e ha proseguito il suo viaggio verso Costa Masnaga, Molteno e Oggiono. Altra tappa prolungata è stata alla stazione di Lecco (11.45). Qui, storica locomotiva si è riposata per diverse ore, fino alla sua ripartenza per il viaggio di rientro verso Milano alle 16.30. Il Besanino Express è ormai diventato un appuntamento fisso all’interno del programma del servizio turistico gestito da Fondazione Fs italiane. Il prossimo appuntamento è previsto per domenica 15 ottobre.