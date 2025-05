Il ragazzo più veloce d’Italia. Il marciatore Nicolò Vidal straccia il record dopo 40 anni

Macina chilometri e abbatte tutti i record, facendo cadere un primato che durava da 40 anni: Nicolò Vidal, giovane stella della Pbm, Polisportiva Bovisio Masciago, allenato dal coach Ilaria Lanzani, continua il suo percorso di crescita in modo entusiasmante. Era il grande atteso per il 54esimo trofeo Frigerio, quarta prova su strada, che si è svolta nella giornata di domenica, ma ha dovuto rinunciare a causa di impegni gratificanti: è stato infatti convocato a Bressanone per rappresentare la Lombardia al Brixia NextGen Meeting internazionale di atletica under 18 per rappresentative.

Vidal, classe 2008, non si è limitato a fare presenza: messe le scarpe ai piedi, ha vinto i 5.000 metri di marcia in pista con il tempo eccezionale di 19’59’’28. In un colpo solo ha ottenuto due risultati incredibili: il primo è stato quello di stabilire il record italiano Allievi che ormai durava da quarant’anni. Il secondo gran risultato è stato quello di abbattere il muro dei 20’. A tutto ciò si aggiunge il fatto che il record precedente apparteneva a Giovanni De Benedictis (stabilito nel 1985 a Pescara), che poi in carriera ha conquistato due argenti ai campionati mondiali e un bronzo alle olimpiadi. Vidal aveva conquistato il bronzo agli Europei under 18 nel 2024. Quest’anno è stato di recente protagonista alla Coppa Europa in maglia azzurra il 18 maggio scorso con l’oro a squadre a Podebrady in Repubblica Ceca per la marcia su strada e il quarto posto individuale nella 10 chilometri under 20, siglando la migliore prestazione italiana Allievi in 41’22’’.

Nel mese di febbraio aveva anche stabilito il record italiano under 18 dei 5.000 indoor con il tempo di 20’46’’19. Per lui il prossimo appuntamento di rilievo sarà il campionato italiano outdoor a Rieti il 28 giugno.

"Seguiamo tutti con grande interesse la crescita di questo nostro atleta - commenta l’assessora allo Sport, Angelita Perretta -. Il suo talento è fuori discussione. Allo stesso tempo, però, mi piace fare notare che qui in città è possibile praticare sport a livelli di eccellenza grazie alle nostre strutture e alla presenza di società come la Pbm, che da sempre sa coltivare il talento e la passione di tanti giovani accompagnandoli fino a vittorie importanti".

In gara al Brixia anche un altro allievo della Pbm nel lancio del giavellotto: al settimo posto si è infatti classificato Samuele Favaro con un lancio di 54,20 metri conquistando il secondo posto per la Lombardia nella classifica finale a squadre.