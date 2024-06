Il Palio degli Zoccoli avrà la sua birra

Cosa c’è di meglio di una bella e buona “bionda“ per unirsi e condividere? Ecco perché sarà proprio una birra bionda – come grande novità di quest’anno – a rinfrescare il Palio degli Zoccoli di Desio. E dissetare i contradaioli dopo le fatiche della gara. La “Birra del Palio“ originale, artigianale, creata dal Birrificio rurale di Desio, con sede in via Del Commercio. Nata per unire, visto che la competizione, di per sé, inevitabilmente, divide e mette contro. "Alcuni membri del Comitato organizzatore ci conoscono, visto che ormai siamo attivi sul territorio da quindici anni - racconta Lorenzo Guarino, uno dei cinque soci del Birrificio pluripremiato, insieme a Silvio Coppelli, Beppe Serafini, Marco Caccia e Stefano Carnelli -. Ci hanno proposto di fare qualcosa insieme e ne è nata una collaborazione tra un evento culturale-tradizionale e un’impresa artigianale della città. Una città che tra l’altro ha appena compiuto 100 anni, quindi i brindisi possono continuare". Ricevuto l’input, i mastri birrai della casa si sono messi a pensare e creare la miscela giusta: "Abbiamo deciso di creare una pils, una chiara per antonomasia, perché è quella che tipicamente mette d’accordo tutti - spiega Lorenzo -. L’abbiamo realizzata con grande personalità e qualità, che sono caratteristiche peculiari anche del Palio. E abbiamo creato un’etichetta personalizzata che unisce le bandiere e i colori di tutte le undici contrade". La birra è stata prodotta in edizione limitata, in alcune centinaia di lattine. Solo a scopo promozionale per il grande evento cittadino, non a scopo commerciale. Nei giorni scorsi è stata presentata presso il birrificio, alla presenza dei responsabili del Palio e delle autorità cittadine, compreso il sindaco Simone Gargiulo. "Per noi è un esperimento, vedremo poi che tipo di sviluppi potranno esserci - dice Guarino -. Speriamo sia di buon auspicio per una manifestazione di successo".

Sicuramente sta avendo successo la sua impresa, che ha trovato casa a Desio nel 2013. E che l’8 giugno celebrerà i 15 anni dalla nascita ufficiale, con una festa, in sede, tra musica, concerti, attività culturali, giochi per i bambini e, ovviamente, fiumi di birra. Una birra che, da qui, ha viaggiato anche all’estero: Stati Uniti, Olanda, Inghilterra, Svizzera, Danimarca, Hong Kong. "Non si tratta di grandi volumi, perché si vuole crescere ancora in Italia, ma si cerca pure di accontentare le richieste che arrivano da fuori", racconta Lorenzo. "La decisione è quella di perseverare sulle classiche e consolidate che hanno fatto la prime fortune del birrificio, mantenendole sempre all’altezza delle aspettative"

Alessandro Crisafulli