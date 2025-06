Il nuovo murale dedicato a Paolo Nespoli

È stato inaugurato l’ultimo murale realizzato dai ragazzi e dedicato all’astronauta Paolo Nespoli. Il disegno va ad aggiungersi alle opere già esposte alla cittadinanza nel nuovo parco Disarò, con scritte motivazionali che rappresentano come filo conduttore la storia dell’astronauta. L’ultima opera, la sesta, è stata svelata nel cuore di Verano, sopra la Pro Loco: in mostra un giovane Paolo Nespoli in missione spaziale.

Spiega il sindaco Samuele Consonni: "Questo progetto nasce dal desiderio di celebrare un nostro concittadino, Paolo Nespoli, e di trasmettere ai giovani il suo spirito di esplorazione e determinazione. Non si tratta solo di coinvolgerli, ma di renderli protagonisti di questa esperienza, dando loro la possibilità di esprimere creatività e sogni attraverso l’arte. L’entusiasmo e la visione dei ragazzi e la mano degli artisti di ArteInsieme hanno dato vita a qualcosa di straordinario. I ragazzi hanno partecipato alla progettazione, discusso i messaggi che volevano trasmettere. È stato bello vederli coinvolti con così tanta passione. Paolo Nespoli ha dimostrato che i sogni, anche quelli che sembrano impossibili, possono diventare realtà. Il messaggio ai giovani è chiaro: guardate sempre oltre i confini, credete nelle vostre ambizioni e abbiate il coraggio di esplorare nuovi orizzonti". Gli altri pannelli erano stati collocati nel parco di via Piave intitolato ad Adriano Disarò.

Son.Ron.