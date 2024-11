Il Movie riapre dopo l’incendio:: "Locali sicuri"

A distanza di meno di un mese, può riaprire il Movie, nota discoteca in centro. Dopo il piccolo incendio verificatosi domenica 6 ottobre, infatti, e la relativa ordinanza di chiusura emessa dal Comune, nei giorni scorsi è arrivata anche la revoca del provvedimento: tutto a posto e in sicurezza, il locale di via Tripoli, molto frequentato dai giovani, può riaprire le porte, riaccendere le luci e rialzare la musica.

Superato quanto avvenne quella domenica mattina, con l’arrivo di diversi mezzi: tre autopompe, un’autoscala e un carro soccorso. Per fortuna, non furono registrati feriti o intossicati, solo tanta preoccupazione.

"Il rapporto del Comando dei vigili del fuoco di Monza stilato al termine delle operazioni di spegnimento, riferiva che l’incendio ha coinvolto parte dell’attrezzatura elettrica ed elettronica a servizio del locale, diffidando la proprietà all’utilizzo degli impianti elettrici, nonché alla verifica di eventuali danni strutturali, fino a ripristino delle condizioni di sicurezza", è la ricostruzione contenuta nella documentazione comunale. Qualche giorno dopo arrivava la sospensione dell’attività di sala da ballo e discoteca e dell’attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande "sino a formale revoca della stessa ordinanza – era specificato – conseguibile solo dopo l’acquisizione di una relazione di indagine, redatta da tecnico abilitato, sulle cause di incendio e sugli eventuali danni strutturali prodottisi". Tutto eseguito come da richiesta, da parte dei proprietari, con il successivo sopralluogo di verifica delle condizioni di agibilità da parte della commissione comunale di vigilanza locali di pubblico spettacolo, il cui parere favorevole ha dato il via libera al Comune per revocare la sospensione della licenza.

Ale.Cri.