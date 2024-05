Il ministro prende ripetizioni. Valditara e i bimbi delle elementari: "La “pausa sport“ farà scuola"

"In questa scuola ho trovato tanta capacità e profondità nel messaggio che viene lanciato. La capacità di coinvolgere gli alunni e creare una bella sensazione di comunità. Una scuola perfettamente allineata nei programmi, ma libera nella modalità di coinvolgimento. Credo che stimoli e valorizzi anche il personale che vi lavora". Così il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara (nella foto) ha salutato i 230 studenti e gli insegnanti della scuola primaria “Don Gnocchi“. "La visita del ministro ci gratifica e dà risalto a una scuola che rappresenta una eccellenza – le parole del sindaco, Emanuele Pozzoli –. Abbiamo cercato di fare la nostra parte, fornendo sempre ogni supporto. Abbiamo dato dignità anche al luogo della mensa, che prima era un luogo triste e angusto. Eppure rappresenta un momento educativo per i nostri alunni. Sono felice che anche il ministro Giuseppe Valditara abbia potuto pranzare in un luogo che fino a poco tempo fa nemmeno c’era". Al termine del giro, il ministro non ha avuto dubbi: "Suggerisco vivamente ai genitori di iscrivere qui i loro figli".

A incuriosirlo in particolare, il progetto “Smuovi la scuola“, una metodologia innovativa che le insegnanti Elisabetta Corti e Milena Ronchi hanno importato dalla Finlandia. In sostanza la piccola attività fisica in classe diventa parte integrante delle lezioni, dall’accoglienza degli alunni all’arrivo a scuola, fino all’uscita: se gli alunni sono un po’ distratti o stanchi, piccolo break fisico in modo interattivo con ciò che viene proiettato alle Lim, poi di nuovo tutti attenti.