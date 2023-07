Il Milanese Imbruttito e Dj Ralf Prima si ride, poi tutti a ballare

di Fabio Luongo

A far ridere e divertire ci penseranno gli sketch dei comici di Zelig e Colorado, a cui per l’occasione si affiancherà il Milanese Imbruttito, alias l’attore Germano Lanzoni. A far saltare e ballare saranno, invece, l’energia dell’alternative-rock a tinte punk e i ritmi dell’house music mixata dal dj italiano più famoso nel mondo, già re della consolle al leggendario Cocoricò. Non mancherà poi un omaggio alle canzoni di Vasco, partendo da quelle che componevano l’album “Bollicine“, di cui quest’anno cadono i 40 anni esatti dall’uscita. Sarà una settimana di musica e cabaret quella proposta dal Parco Tittoni. Si inizia oggi alle 21.30 con il Comedyficio guidato da Alessio Parenti: ad alternarsi sul palco saranno comici e cabarettisti diventati volti noti della tv con le apparizioni a Zelig, Colorado e Comedy Central.

Ospite speciale l’attore e comico Germano Lanzoni, ovvero Il Milanese Imbruttito. Biglietto d’ingresso 10 euro. Gli amplificatori si accenderanno invece venerdì alle 20.30 per un triplo concerto all’insegna del rock più sanguigno ed energico. La serata schiererà in apertura, nel boschetto, il cantante e chitarrista friulano Simone Piva, artista istrionico che al rock, in tutte le sue facce, affianca sapori alternative-country. Sul palco principale dalle 21.30 si esibiranno i The Nuv, gruppo alternative-rock dal sound deciso e potente, nato alle porte della Brianza ma capace di farsi apprezzare in mezza Europa, con show in Belgio, Germania, Austria e pure negli Usa: al Tittoni porteranno i pezzi del disco più recente, “Belgian Hop(e)“, e brani dei lavori precedenti. Subito dopo, alle 22.30, arriverà un’altra band che fa del rock muscolare la sua insegna: i perugini Elephant Brain si muoveranno tra alternative-rock, punk ed emo, sull’onda dell’album “Canzoni da odiare“. Biglietto d’ingresso 10 euro.

Si cambierà completamente genere sabato sera, quando il parco desiano accoglierà i dj-set di Dj Ralf, al secolo Antonio Ferrari, uno dei nomi storici della “club culture“ e dell’house music a livello internazionale, che fa ballare la gente da più di trent’anni: farà scatenare a tempo di house, techno e disco, infilandoci suggestioni rock, jazz e funky. Ingresso 10 euro. Domenica, infine, dalle 21 “Omaggio a Vasco Rossi: 40 anni di Bollicine“, con la band dei Vasco Revolution che ripercorrerà quel disco iconico del Blasco, in cui accanto alla canzone omonima c’erano pezzi come “Una canzone per te“ e “Deviazioni“. A quei brani il gruppo affiancherà altri successi del rocker di Zocca.