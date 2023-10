Il micino Bellosguardo cerca una famiglia e tantissime coccole

Il suo sguardo è talmente dolce che i volontari dell’Enpa di Monza, che stanno provando a cercargli una famiglia, l’hanno chiamato Bellosguardo. Si tratta di un dolcissimo gattino nato il 30 luglio. "È arrivato quando era ancora molto piccolo con il fratellino che non ce l’ha fatta. È un micino abituato alle persone molto affettuoso e giocherellone. Gli piace giocare con le cannette e le piume, le palline e persino con lo straccetto mentre si pulisce la sua cuccia. Si lascia coccolare volentieri e lo dimostra con sonore fusa", fanno sapere dall’Enpa. Per chi è interessato inviare un’email a adozioni.gatti@enpamonza.it, oppure rivolgersi nel rifugio di via San Damiano.