Il lavoro per ripartire dietro le sbarre

Un protocollo di intesa tra associazioni, Provincia, Comuni, magistrati e Ordine e Camera penale degli avvocati di Monza per promuovere il lavoro come strumento di rieducazione e reinserimento dei detenuti. Se ne parlerà questo pomeriggio dalle ore 14 nella sede della Provincia di Monza e Brianza in un incontro trasversale alla presenza dell’ex pm di Mani Pulite Gherardo Colombo, che discuterà dell’importante tema insieme a magistrati e avvocati.S.T.