Il gusto speciale delle “bionde“ La solidarietà in bottiglia

di Cristina Bertolini

Vida, Giuditta, Hildegard e Rosa Louise: portano nomi di donne le quattro nuove “bionde“ prodotte dal birrificio Alma con i ragazzi speciali di TikiTaka. Si potranno gustare per la prima volta giovedì dalle 19 nella nuova sede del birrificio artigianale monzese Alma di via Monte Pasubio 7. Quello del birrificio è un progetto che nasce dal desiderio di trovare nuovi modi per sostenere i progetti della Rete TikiTaka impegnata a riconoscere e a promuovere il valore di ogni persona. Vida, Giuditta, Hildegard e Rosa Louise nascono da ricette originali, messe a punto dal mastro birraio Luca Vergani, dalla beer specialist e beer chef Eleni Pisano e da Davide Montrasio e Alberto Moreo, fondatori del birrificio Alma.

"Progetti come questo – sottolinea Giovanni Vergani, coordinatore della Rete TikiTaka (Fondazione della Comunità di Monza e Brianza) – esprimono a pieno i valori della Rete Tiki Taka. Il birrificio artigianale Alma ha sposato la nostra iniziativa e aggiunto Vida, Giuditta, Hildegard e Rosa Louise alle bionde, alle ambrate e alle rosse che già producono e vendono. La Rete si sta impegnando nel promuovere una collaborazione sempre maggiore tra le realtà del territorio – prosegue Vergani – e sta lavorando all’individuazione di obiettivi per l’inclusione in ambito lavorativo". Alma nasce nel 2013 dalla passione di Montrasio e Moreo. Accoglie nella squadra come tirocinante Dario Borgonovo, utente della coop Lambro. Soltanto il primo di tanti altri. "Siamo convinti che le aziende debbano fare la propria parte per promuovere lo sviluppo di un nuovo e moderno welfare di comunità", la loro filosofia. "Siamo partiti da ricette e stili della tradizione d’Oltralpe, ma abbiamo lavorato in modo creativo e innovativo su sapore e profumi – spiega Pisano –. Vida, in stile Saison, tipico della Vallonia, in Belgio, nella sua parte francofona, è una birra ad alta fermentazione, tipica della stagione primaverile e dell’estate. Giuditta, con il suo stile Kolsch, fa riscoprire l’antichissima tradizione brassicola della zona Colonia, in Germania. Tipico degli Stati Uniti è lo stile Apa (American Pale Ale) di Hildegard. Ad alta fermentazione è anche Rosa Louise: ricorda lo stile Belgian ale, è speziata e la tostatura del malto la rende fresca e adatta a tutte le stagioni".

Le immagini delle etichette sono state realizzate dai ragazzi che frequentano i laboratori artistici dei centri della Rete. Le birre TikiTaka si possono trovare a Monza da Alma e allo Spazio Rosmini e a Desio, nell’ambito della rassegna al Parco Tittoni (in particolare il martedì sera, quando i ragazzi della Rete sono impegnati come barman e nell’accoglienza.