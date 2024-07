Il Gran Premio del divertimento. Musica, giochi e stunt: è qui la festa

Anche quest’anno il Gran Premio di Formula 1 sarà accompagnato dal FuoriGp, la kermesse parallela che animerà la città durante i giorni dell’evento sportivo. La rassegna seguirà il solco delle ultime due edizioni, nel segno dell’inclusività e della capillarità sul territorio, con eventi non soltanto in centro Monza. Si partirà giovedì 29 agosto con un dj-set in piazza Trento e Trieste per poi proseguire nel weekend da venerdì a domenica 1 settembre, giorno della gara, con spettacoli ed esibizioni di sport, musica e intrattenimento. Saranno coinvolte diverse aree del centro, come piazza Trento e Trieste, piazza Roma, piazza Duomo, piazza Carducci, piazza Carrobiolo, i Boschetti Reali, piazza Garibaldi e via Vittorio Emanuele II, oltre a due quartieri, che saranno Triante (che farà il bis dopo il successo della passata edizione), e Regina Pacis.

Novità di quest’anno, oltre all’ormai abituale esposizione di Ferrari in piazza Trento e Trieste e di auto sportive e Vespa storiche in via Vittorio Emanuele II, ci sarà anche una mostra dedicata alle moto in piazza Carducci, dove venerdì 30 alle 18 andrà in scena una suggestiva parata di Harley-Davidson. Sempre qui, venerdì e sabato sera, dalle 21 alle 21.30, ci saranno spettacolari esibizioni di stunt riding, con stuntman come il famoso Maurizio Perin che si cimenteranno in volteggi e acrobazie mozzafiato con le moto. Il FuoriGp prevede un fitto programma di attività, con "una particolare attenzione ai giovani", ha sottolineato l’assessora alla cultura Arianna Bettin.

Ampia la proposta di dj-set: oltre alla serata inaugurale di giovedì, con in consolle i dj Shorty e Mauro Miclini di Radio m2o, ci saranno piazza Garibaldi e i Boschetti Reali che da venerdì a domenica saranno animati, da mezzogiorno a notte inoltrata, da continui dj-set. Piazza Garibaldi ospiterà la musica mixata da Rino Sparacino, mentre i Boschetti Reali saranno presidiati dai dj-set del Redbull Village e di altri disc-jockey che si alterneranno nel corso delle giornate - tra cui Enzino Fargetta, Paolo Noise, i dj del Nameless Festival -, fino alla grande serata di domenica, quando dalle 20 alla una di notte si ripeterà l’Autpop Festival, il dj-set inclusivo che vedrà i talenti di Radio Deejay e Radio m2o esibirsi assieme a persone diversamente abili. L’evento segnerà la chiusura del FuoriGp 2024.

A fare da epicentro alla 4 giorni di festa sarà comunque piazza Trento e Trieste, dove il venerdì ci sarà un talk show dedicato al tema dell’inclusione: parteciperà anche l’associazione Wheelchair Karting di Pessano con Bornago, che presenterà i suoi go-kart innovativi, che possono essere condotti in semi-autonomia anche dalle persone con disabilità grazie al doppio volante. Dalle 22 alle 23 sarà la volta della “Monza Teen Night“, che vedrà esibirsi Federica Carta, Wax e Andrea Cioffi, tutti artisti dei talent amati dai giovanissimi, mentre gli appassionati di motori potranno vivere l’emozione della guida sportiva in prima persona con l’area simulatori, per tutti e 3 i giorni della manifestazione. Sabato sera il palco della principale piazza cittadina ospiterà la musica dei Matia Bazar, una delle band più amate e longeve della scena italiana.

In piazza dell’Arengario verrà allestito il Kids Village, dove i bambini potranno giocare coi mattoncini Lego e con i giochi da tavolo Hasbro, o divertirsi con una pista di macchinine telecomandate Carrera. Nei giardinetti di via Piero della Francesca, nel quartiere Regina Pacis, venerdì sera concerto-tributo a Cesare Cremonini, mentre a Triante, nel Centro civico di via Monte Amiata, sabato sera Renato Converso si esibirà con il suo spettacolo comico “Culturalmente Drammatico“, offrendo una serata di puro divertimento.