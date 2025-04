Il giornale, un consiglio e un sorriso: il buongiorno da trent’anni

Gli edicolanti musoni non abitano qui. Qui, anzi, sono pronti a darti il consiglio giusto, a scambiare due chiacchiere, a fare la battuta scherzosa con il cliente diventato amico. E pure con i turisti stranieri, in cerca di un biglietto per i mezzi del trasporto pubblico o di un luogo da visitare, il trattamento è lo stesso: un po’ in inglese, un po’ con i gesti, l’indicazione più adeguata viene scovata. Come conseguenza, il visitatore arrivato da un’altra nazione lascia l’edicola di piazza Carducci con qualche informazione in più e con una dimostrazione pratica dell’ospitalità spicciola monzese. Un altro merito delle tre persone che gestiscono l’edicola posizionata in centro città: Massimo Roscino (in foto), Marco Pedretti e Beppe Mascello, rispettivamente, di 52, 60 e 63 anni. Questa, prima che essere una vicenda di lavoro, è soprattutto una storia di amicizia. I tre,infatti, si conoscono da tempo. Tutti avevano un’occupazione come dipendenti, cioè con orari fissi e i giorni festivi a disposizione. "Allora – spiega Massimo Roscino di Muggiò – decidemmo insieme di fare una scelta professionale. Volevamo provare un’esperienza che ci permettesse di stare più a contatto con le persone".

Un cambio di vita totale che si è rivelato positivo. Da 30 anni i tre amici si occupano dell’edicola che si trova a due passi dal Municipio. L’attività è comunque impegnativa: l’edicola apre alle 5.30 e chiude alle 19. Ogni domenica è operativa fino alle 13. "La posizione – aggiunge – è fondamentale. E poi offriamo una gamma di prodotti e servizi molto ampia".

Gianni Gresio