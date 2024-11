Il “giardino“ dei talenti tra sport e marketing

Una crescita del 100% rispetto all’anno scorso e un tutto esaurito in sede. Nove nuove classi, per circa 240 “matricole“, con una popolazione accademica salita, tra le varie annualità, a 450 unità. Un epicentro formativo, ponte tra il mondo della scuola e quello del lavoro, ormai, l’Istituto tecnologico superiore di Fondazione AMMI. Che prepara ragazzi e ragazze usciti dalle superiori, per farli approdare, con le giuste competenze, in un network di circa 110 aziende del territorio. Numeri che certificano la grande crescita di un polo che attrae giovani studenti dalla Brianza ma anche dal Milanese e dalle province di Lecco, Como, Bergamo e Mantova. "Siamo molto soddisfatti della crescita della nostra Accademia – sottolinea Luca Massone, presidente di Fondazione AMMI –: sia i nostri studenti sia le nostre aziende partner stanno riconoscendo il lavoro che stiamo portando avanti per una formazione di qualità e mirata per le necessità del mercato del lavoro. Si è innescato un circolo virtuoso e un passaparola positivo, che vogliamo valorizzare per fare ancora di più e meglio". Sono tre i percorsi formativi biennali, con un totale di mille ore in aula e altrettante in azienda: Sport Manager, passato da una classe prima a 3. Digital Marketing, che è passato da 2 prime a 3. E Cybersecurity, che ha mantenuto il trend con una nuova classe prima, come lo scorso anno.

In totale sono 11 le classi. Numeri importanti ai quali vanno aggiunti gli studenti dei corsi annuali in Web Design e Intelligenza Artificiale e Robotica. Sono circa 50 i docenti, con la peculiarità di arrivare tutti dal mondo del lavoro, in modo da poter portare la loro esperienza direttaper aiutare gli alunni nel percorso. Il tutto in una didattica esperienziale e digitale. "Quest’anno abbiamo inserito diverse novità – aggiunge Massone –, le borse di studio al merito e una partnership con una realtà di assoluto livello come Talent Garden, sia per alcune docenze in tema di tecnologia e intelligenza artificiale sia per la gestione del placement di 50 studenti del primo anno in aziende del loro network. Un’altra partnership importante, poi, è con l’Università Mercatorum, che permetterà ai nostri studenti interessati di accedere al terzo anno della laurea in Gestione di Impresa, frequentando online e senza perdere i contatti e le esperienze lavorative già fatte nel nostro Its". E altre novità ci saranno sul fronte delle esperienze all’estero per gli studenti.

Alessandro Crisafulli