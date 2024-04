Il Fuorisalone di Meda. Alla scuola del legno filo diretto con Milano

Il Fuorisalone arriva a Meda. L’importante evento si terrà al ce ntro di formazione professionale Terragni, al quartiere Polo in via Tre Venezie dalle 17.

La piazzetta originale realizzata all’interno della fabbrica degli specialisti del legno in tutte le sue declinazioni accoglierà il pubblico per un tuffo nell’atmosfera creativa del Fuorisalone. In programma la presentazione di “SPark l’ecopanchina“, arredo urbano ecosostenibile realizzato dagli studenti in collaborazione con l’azienda Riva Mobili d’Arte e Ventuno02 design, poi l’esposizione dei mobili delle aziende partner dei Mestieri del Design, e ancora le mostre “La sostenibilità della bellezza“ e “Vado in vacanza se riciclo“. Infine uno spazio palestra “Eco-friendly fitness“ e uno spazio dedicato ai bambini a cura del corso di tecnico di animazione turistico-sportiva e del tempo libero, laboratori aperti e buffet a cura delle classi del Cfp di Seregno. Interverranno Luca Santambrogio, presidente della Provincia di Monza e della Brianza e sindaco di Meda, e Marcello Correra, amministratore unico di Afol Monza Brianza. Durante l’evento è previsto il collegamento con il Salone del Mobile allo stand del Terragni, allo stand aziendale RivaMobili d’Arte, e con il Fuorisalone all’azienda Berto Salotti. Interverrà anche la referente Oasi Lipu di Cesano Maderno Silvia Baldo e non mancherà il taglio del nastro per la macchina a controllo numerico 5 assi.

"Meda si prepara con orgoglio ad abbracciare lo spirito creativo che caratterizza un periodo così ricco di iniziative legate al mondo del mobile e del design – spiega il sindaco Luca Santambrogio –. In questi eventi emergono bellezza, creatività e innovazione. Valori che caratterizzano il nostro territorio da sempre". Aggiunge l’assessore alla Cultura, Fabio Mariani: "Nel pieno della Milano Design Week e del Salone del Mobile, Meda conferma il suo profondo legame con il mondo del design e dell’artigianato. È l’occasione per promuovere la bellezza dell’idea creativa che qui, a Meda, non manca. Una tradizione, quella dell’artigianalità, che vuole risaltare ed esprimersi anche grazie a queste iniziative. L’elemento che rende unico il made in Meda, conosciuto a livello internazionale, è la qualità di ciò che viene ideato e creato, con fatica e sacrificio, soprattutto se si pensa alla complessità di oggi, ma a cui non si rinuncia. Invito la comunità a venire qui e osservare questa bellezza che inevitabilmente ci riporta indietro nel tempo ma che ci fa vedere l’essenza della qualità di ciò che viene creato a Meda".