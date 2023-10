Il folk, il rap italiano e il karaoke. Microfoni aperti sui cantautori

La canzone d’autore che si muove tra folk e rock, il pop e il rap italiano, ma anche i pezzi della scena indie. Tre appuntamenti tutti dedicati alla musica. Sono i concerti che animeranno questa settimana il Tambourine di via Carlo Tenca. Si comincerà giovedì alle 21.30 con il cantautore bresciano Ettore Giuradei, che negli ultimi quindici anni si è fatto apprezzare come uno degli artisti più originali della scena indipendente. Al circolo seregnese porterà le canzoni del suo nuovo disco solista di inediti, intitolato “NevroticaPolitica“, un album che conferma la creatività fuori dagli schemi dell’autore lombardo. I brani di Giuradei si muovono tra contaminazioni di jazz, folk, rock e psichedelia. Oltre al suo percorso in autonomia, l’artista nel corso degli anni ha dato vita col fratello Marco al progetto battezzato Giuradei e nel 2018 è entrato a far parte della band dei Dunk, che annovera Luca Ferrari dei Verdena alla batteria, Carmelo Pipitone dei Marta sui Tubi alle chitarre e Marco Giuradei al pianoforte. Ad aprire la serata sarà il pop cantautorale di Delvento, artista pure lui impegnato a varcare i confini degli stili mescolando impulsi e sensazioni disparate, unendo nei suoi pezzi elementi personali e storie di gente quotidiana.

I brani di Delvento hanno atmosfere intime e parlano di amore e solitudine, nostalgia e crescita personale. Ingresso 7 euro con tessera Arci. Venerdì si cambierà genere: dalle 22 arriverà il rapper Vacca, che farà viaggiare tra le sue canzoni più note. Si tratta di uno degli esponenti più conosciuti del panorama rap italiano degli anni Duemila, alfiere di un hip hop che spesso si contamina col raggamuffin. Ingresso 10 euro con tessera Arci. Sabato, infine, dalle 21.30 la serata “Canta indie canta male“, con una band che suonerà dal vivo i pezzi più famosi della scena indie e con microfono aperto in stile karaoke. Ingresso 5 euro con tessera Arci.

Fabio Luongo