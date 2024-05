Il Festival alza il sipario a Desio. Tricarico apre la stagione del Tittoni

I brani lucidi, poetici e sarcastici di uno dei grandi nomi della canzone d’autore italiana. La silent disco da ballare in cuffia, l’incanto della magia mischiato alle risate della giocoleria, una performance artistico-ecologista e un’ironica lettura delle carte, oltre alle sperimentazioni e alle suggestioni sonore di una band che sa intrecciare avanguardia, psichedelia e influenze jazz. Due giorni all’insegna della musica e del divertimento, per tutte le età, per alzare il sipario su una nuova stagione del festival di Parco Tittoni.

La rassegna desiana, diventata ormai un grande classico dell’estate lombarda, prenderà il via nel fine settimana con i primi eventi e concerti. A dare il via alle danze sarà, sabato alle 20.30, la performance “Bewood“ di Obelisco Production, che consiste nel trasformare le persone in bosco, piantumando nella terra uomini e donne con viso e mani dipinti di verde, una sorta di rito con cui prendere coscienza del nostro fallimento nei confronti dell’ambiente. Contemporaneamente si terrà una lettura semiseria dei tarocchi, per provare a leggere le stelle dell’estate senza prendersi troppo sul serio. Alle 21 spazio alla musica con il concerto della band Lavorazioni Carne Rosse, un quartetto elettroacustico sperimentale formato da Tiziano Doria a rumori e suoni, Sergio Montemagno alla tromba, Andrea Reale a voce ed effetti e Paolo Romano al contrabbasso: il gruppo propone un mix di ricerca sonora e canzoni destrutturate. Dalle 22 e fino a notte silent disco con 3 diversi canali in cuffia tra cui scegliere la musica da ballare, mixata da Nasty, Calypso e Dariollo di Sorelle Manetta. Ingresso libero. Domenica gli appuntamenti cominceranno già dalle 18.30 con il Superzero Family Show, lo spettacolo per famiglie tra magia e cabaret di Superzero, supereroe timido e romantico, imbranato ma capace di trucchi stupefacenti, abile giocoliere a volte poco attento, tra pupazzi e palloncini.

Alle 20 toccherà al primo grande concerto di stagione: a salire sul palco sarà il cantautore Francesco Tricarico, che farà tappa a Desio con il suo “Faccio di tutto tour“. L’artista diventato famoso col brano“"Io sono Francesco“ proporrà uno spettacolo intimo, fatto di emozioni, sguardo lucido e spiazzante fino all’invettiva sulla realtà che viviamo. Già vincitore del premio della critica al Festival di Sanrem con “Vita tranquilla“, Tricarico ha collaborato negli anni con De Gregori, Celentano, Zucchero, Morandi e Malika Ayane. Ad aprire lo show saranno altri due cantautori, Zuin e Cristian D’Oria. Ingresso libero.