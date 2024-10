Il dolce della tradizione. Un mese di torta paesana

Ottobre è il mese della torta paesana a Briosco. Dalla prima all’ultima domenica, in tutte le attività commerciali aderenti all’iniziativa, sarà possibile gustare il dolce tipico della tradizione. "L’anno scorso abbiamo celebrato la luganega – spiega l’assessora alla Cultura Antonella Casati –. Il legame brioschese con questa torta di origine contadina dalle numerose varianti non è sicuramente esclusivo, ma non per questo di poca importanza. Al contrario il carattere autunnale e familiare di questo dessert l’hanno reso protagonista assoluto della festa patronale in onore della Madonna del Rosario che a Briosco si celebra ogni prima domenica di ottobre". Per spiegare il legame affettivo che lega il territorio a questo speciale dolce l’assessora parte da una suggestione personale: "Il felice ricordo della famiglia riunita, la domenica della festa, attorno alla tavola della sorella di mia nonna, la zia Carlottina (Irma Carlotta Mauri), che per l’occasione deliziava tutti con una torta nera così alta e saporita da avermi lasciato un ricordo indelebile. Come altre massaie del paese anche la zia aveva un segreto, il prelibato impasto preparato con tanta cura veniva affidato al forno locale per la cottura. I nostri ristoranti, le nostre pasticcerie e bar e i nostri alimentari non sono da meno. Per tutta la durata dell’iniziativa proporranno alla clientela la propria torta paesana nella versione più tradizionale o rivisitata, in ogni caso deliziosa".

L’appuntamento taglia il nastro per domenica al centro socio ricreativo anziani di via Pasino 26. Sarà l’occasione per assaggiare il dolce e per riflettere insieme sulla storia e sull’evoluzione di questo noto dessert. L’approfondimento sull’argomento sarà a cura di Angelo Cecchetti, storico di Triuggio che sull’argomento ha scritto diversi articoli. "Penso che sia importante valorizzare la storia e la cultura del territorio attraverso anche l’arte della gastronomia – conclude l’assessora – e la torta paesana rappresenta certamente un simbolo culinario della nostra storia locale e contribuisce a preservare la memoria delle nostre radici culturali e a preservare l’identità culturale in Brianza". Domenica tutti invitati a Briosco e nelle frazioni di Capriano e Fornaci per godere di quella dolcezza dal sapore rustico e inconfondibile che sa di festa ad ogni morso.