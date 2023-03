Il dentista apre un ambulatorio speciale

Il dentista per disabili apre le porte anche ai non degenti del Corberi. Il Servizio di odontoiatria speciale del presidio Corberi di Limbiate è stato aperto anche a pazienti esterni, mentre fino a poco fa era disponibile esclusivamente per i ricoverati del centro socio-sanitario di Limbiate (con circa 65 ospiti) e della Rsd (Residenza sanitaria per disabili) Beato Papa Giovanni XXIII. L’ambulatorio odontoiatrico, parte della struttura dedicata alla disabilità, di cui è responsabile Sergio Terrevazzi, fornisce un servizio a utenti portatori di disabilità. Le prestazioni erogate sono di igiene orale e prevenzione, di chirurgia orale (estrazione di denti e radici), di interventistica conservativa (otturazione e ricostruzione dei denti) e di paradontologia (malattie delle gengive e dei tessuti di sostegno dei denti). Gli utenti del territorio possono accedere all’ambulatorio, con l’impegnativa di prima visita odontoiatrica del medico di famiglia, prenotandosi al numero 02-99456251 o al Cup del Corberi. Attualmente il servizio è aperto martedì e mercoledì (dalle 8,30 alle 12,30) e venerdì (dalle 8,30 alle 12). "È un decisivo salto di qualità – spiega Guido Grignaffini, direttore sociosanitario di Asst Brianza – che vogliamo ulteriormente implementare".

Gabriele Bassani