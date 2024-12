Il coro pop i maghi burloni e i mercatini

La musica e le voci dei cori, ma anche tante iniziative per adulti e bambini, dalla giocoleria al teatro dei burattini. Sono gli eventi che oggi animeranno il centro di Monza e di Muggiò in vista del Natale. In piazza Roma a Monza, sotto l’Arengario, dalle 16.30 il “Concerto di Natale“ con il coro pop e la band di Eufonicamente (nella foto), seguiti alle 17.30 dal quartetto vocale 4Tuned Quartet e dalla band saronnese Le Stanze della Musica. Subito prima, alle 15, per i bambini ci sarà “La bottega di Marta“, con costruzioni e giocoleria. A Muggiò invece, in piazza 9 novembre 1989, per tutto il giorno ci saranno i mercatini natalizi, alle 15 il teatro dei burattini, alle 16 esibizione di artisti di strada con equilibristi, mangiafuoco e maghi burloni, con ospiti speciali i Transformers. Alle 17.30 il concerto “Christmas Mood“.