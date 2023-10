Il conforto laico di Paolo Rossi. La stagione comincia dal cabaret

Da Paolo Rossi a Novecento, otto appuntamenti a teatro ad Agrate. Via alla stagione 20232024 per adulti e ragazzi, quattro spettacoli a testa da novembre a giugno. Grandi nomi e prosa nazionale all’auditorium Rigoni Stern, organizza il Comune per la direzione artistica di Music for Green Events. Si comincia dal cabarettista più famoso d’Italia che il 10 novembre mette in scena “Classic“, uno stand-up per raccontare i classici in modo non convenzionale con libere associazioni tra passato e presente. Paolo Rossi (nella foto), accompagnato sul palco dalla chitarra di Emanuele Dell’Aquila, rende vive parole che hanno tremila anni, spaziando da Omero a Shakespeare e Orazio: "L’importanza di raccontare storie è fondamentale per portare un conforto laico alle persone", spiega l’attore. Il 2 dicembre, Mario Bois interpreterà “Novecento“, il capolavoro di Alessandro Baricco. Portato in scena in tutto il mondo dal grande Eugenio Allegri recentemente scomparso (per il quale il testo è stato scritto), lo spettacolo sarà l’occasione per condividere e rivivere la storia appassionante del pianista Novecento, nato e cresciuto sul Transatlantico Virginian in un’esistenza in bilico tra la musica e i racconti di passeggeri e lavoratori di una nave dalla quale l’artista non è mai sceso. Un testo a due voci, con Bois e Corrado Vallerotti, accompagnati al pianoforte dal maestro Enzo Fornione. Il 4 maggio sarà la volta delle “Letture Eduardiane“ affidate a Marco Manchisi, il famoso interprete napoletano accompagnerà il pubblico nella vita e nelle opere del grande Eduardo De Filippo. Chiuderà il cartellone il concerto della All Star Dixieland Orchestra, l’8 giugno in piazza San Paolo, per l’occasione diretta da Paolo Tomelleri, celebre figura del jazz italiano. Una formula vincente, i musicisti proporranno un repertorio di classici in chiave “New Orleans style“. Performance adatta a un pubblico eterogeneo in grado di emozionare sia grandi che piccini.

Per i ragazzi invece si comincia il 20 gennaio alle 16 sempre all’auditorium con “Un’amicizia senza età. L’armonia delle differenze“ di Alessandro Diliberto con Francesco Savarino e Paolo Bergonzi, secondo appuntamento il 3 febbraio con il Teatro del Piccione in “Escargot. L’eterna bellezza delle piccole cose“ e poi il 10 febbraio con “Le avventure della volpe Berenice“ di e con Claudia Gaffuri e Paui Galli per chiudere il 24 febbraio con “Clown spaventati panettieri“ del Collettivo Clown, sul palco il Duo lombardo, Meroni Zamboni. Biglietti adulti: 8 euro, inizio spettacoli alle 21, ragazzi: 4. Acquisti su eventbrite.it; oppure al 3454393966.