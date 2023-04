Il Comune taglia le strisce blu Tornano gratuiti 110 posti auto

di Fabio Luongo

Più di 100 parcheggi non a pagamento in centro città, stralciati da quelli a strisce blu, per rendere più facile la vita a residenti e negozianti. E niente più costruzione del posteggio asfaltato al Laghetto del Bosco Urbano, con un taglio di 400mila euro di costi.

Novità in arrivo per la sosta a Lissone dopo il via libera della Giunta al nuovo accordo contrattuale con la società che gestisce i parcheggi a pagamento nella zona centrale della città. Le modifiche riguardano anche aspetti economici rilevanti, ma il cambiamento che più impatterà sulla quotidianità dei lissonesi sarà la trasformazione di circa 110 posti auto oggi a strisce blu in altrettanti posteggi liberi. "Dopo una serie di criticità emerse negli anni scorsi a seguito dell’accordo stipulato dalla precedente Amministrazione – spiega la sindaca Laura Borella – abbiamo subito avviato delle trattative che hanno portato alla definizione di un nuovo contratto, con benefici sia per il Comune sia per i cittadini". Le revisioni apportate "consentiranno di evitare le importanti perdite economiche maturate in passato – chiarisce Borella – grazie anche al riconoscimento al Comune, da parte del gestore della sosta, dell’aggio sulle somme versate dal municipio stesso per le ore di sosta gratuita o agevolata dei residenti in zona rossa".

Ma il passaggio più rilevante per abitanti, commercianti e clienti delle tante attività del centro storico è un altro. "Grazie al nuovo accordo – sottolinea la sindaca – il Comune potrà procedere a destinare nella zona centrale circa 110 posti per la sosta non a pagamento, che sicuramente agevoleranno gli utenti delle attività commerciali, oltre che i cittadini".

Nel nuovo patto siglato col gestore delle strisce blu viene poi stralciata definitivamente la realizzazione del parcheggio da 75 posti a pagamento accanto al Laghetto di via Bottego, previsto dal contratto originario. Un intervento considerato dall’attuale Amministrazione "non prioritario e poco coerente col parco urbano", e per il quale il Comune "avrebbe dovuto versare quasi 400mila euro a rimborso dei lavori" alla società privata. "Questo parcheggio – conclude Borella – sarebbe stato penalizzante sia per i fruitori del parco che per le attività lì presenti. Dopo anni di malcontento per i cittadini e di perdita economica per il Comune sono soddisfatta che si sia arrivati a questo nuovo accordo".