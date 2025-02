Il centro Pia Grande e quel restyling diventato odissea

Tra i tanti cantieri sportivi aperti a Monza in questo momento, ce n’è uno che continua a dare problemi. Per cui i ritardi continuano a scivolare e a sovrapporsi l’uno sull’altro. Si tratta dei lavori al Centro natatorio Pia Grande, diventati la spina nel fianco dell’attuale amministrazione comunale. Per la realizzazione della nuova laguna esterna con solarium e giochi d’acqua per bambini (per uno stanziamento di 412mila euro da un bando Pnrr), i lavori sono partiti nel luglio 2023 (con la previsione di 100 giorni di cantiere), pagando da subito scotto agli eventi tragici verificatisi quel mese, con i nubifragi del 21 e 25 luglio. Poi una serie di vicissitudini ha comportato continui slittamenti, con la risoluzione del contratto con la prima ditta assegnataria in data 31 ottobre 2023, a seguito di controlli sui lavori da parte dei tecnici comunali. Questo ha comportato la riassegnazione dell’appalto a una nuova ditta che ha riaperto il cantiere il 18 gennaio 2024. Ma ancora una volta problemi, tra mesi molto piovosi, difficoltà nello smaltimento dei detriti da scavo rilasciati dalla precedente ditta, nuove occorrenze richieste dai vigili del fuoco, e questioni interne ai lavori di cantiere. Morale della favola: si sarebbe dovuto terminare il tutto entro settembre 2024 e invece se ne riparla per questa estate, forse. "Viste le difficoltà emerse per ora preferisco non dare tempistiche certe – commenta l’assessora allo Sport, Viviana Guidetti –, anche se ci tengo a sottolineare che l’attuale ditta, pur nei ritardi che si stanno registrando, sta lavorando bene, garantendo una certa qualità dell’intervento". Nel frattempo la giunta ha ottenuto, con la vittoria del bando ministeriale “Sport è salute”, un finanziamento di un milione di euro, a cui aggiunge 150mila euro di fondi comunali, per rifare gli infissi, sistemare i tetti e riqualificare l’area fitness (che si trova al primo piano) del Centro natatorio.

In particolare l’intervento sui tetti urge da tempo, considerate le perdite d’acqua. In questo caso si prevede di aprire un bando per i lavori tra circa un mese, per cui si potrebbe arrivare all’assegnazione degli stessi nella seconda metà dell’anno.

