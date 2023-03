Il calendario La storia al via

Il Tempio della Velocità oltre il Gran premio di Formula 1 del 3 settembre. E la stagione dell’autodromo comincia proprio oggi con la “Signora delle corse“. Alle 10 appuntamento con l’edizione numero 14 della Rievocazione storica della Coppa Milano-Sanremo e un doppio passaggio delle auto sia sulla pista stradale sia sulle Sopraelevate. Dalle 15 la carovana lascerà il circuito e inizierà la sfilata in strada verso Milano. Sul fronte delle auto storiche, Monza tornerà di scena con l’ACI Storico Festival, in agenda per domenica 16 aprile: l’anno scorso ha visto in autodromo oltre 650 vetture d’epoca tra parate e track days.

Il primo fine settimana di gare sarà il 2 aprile con la FX Italian Series, che l’anno scorso ha visto battagliare oltre 280 piloti. Il 2023 di Monza vedrà in pista due gare di rilievo internazionale: il Fanatec GT World Challenge, in programma tra il 21 e il 23 aprile, schiera anche il nove volte campione della MotoGp Valentino Rossi. Nel fine settimana del 7, 8 e 9 luglio sarà invece la volta dei piloti del FIA World Endurance Championship, impegnati, dopo la 24 Ore di Le Mans, nella 6 Ore di Monza con diverse novità tecniche e la nuova Ferrari Hypercar 499P in cerca di una vittoria di portata storica sul mitico asfalto brianzolo a distanza di 50 anni dall’ultimo successo. E ancora protagonisti i driver della Hankook 12H Monza di Creventic, serie olandese che arriverà tra il 9 e l’11 giugno. Non mancheranno poi i classici appuntamenti riservati ai Campionati italiani di ACI Sport - tra il 23 e il 25 giugno e tra il 15 e il 17 settembre - e il GT Open International Series (22-24 settembre). La ’festa di fine anno’ sarà il primo weekend di dicembre con l’ACI Rally Monza, finale del Campionato italiano assoluto Rally. Gare, ma anche ricerca, innovazione e mercato: dal 16 al 18 giugno il circuito si trasformerà in una Città dei Motori con il Milano Monza Motor Show (MIMO) che, ampliando il format degli anni precedenti, sarà protagonista con test drive, esposizioni statiche e dinamiche, oltre alla novità della Indy Autonomous Challenge, prevista per domenica 18 giugno, ovvero l’esibizione di auto da corsa a guida autonoma che per la prima volta si disputerà su una pista stradale e non sull’ovale di Indianapolis.

Ma Monza non è soltanto motori. Il 29 e 30 aprile appuntamento con il Monza Sport Festival, la manifestazione che da 45 anni riunisce le associazioni sportive di Monza e della Brianza nel segno dell’attività fisica e dell’inclusione. Nel giorno della Festa della Repubblica, invece, in pista si correrà la Formula Uno della Lilt, la marcia benefica per sostenere la lotta contro i tumori. Nella stessa occasione atleti e società impegnati nel paraciclismo saranno presenti per la gara nazionale di handbike.

M.Galv.