Il Burghett salva la storia. La Madonna Bogani torna nella sua edicola

Completato il restauro, è stata riposizionata nel’edicola sacra di via San Carlo al rione “Burghett“ la “Madonna con Cristo Morente“ di Mario Bogani, dai più conosciuta come la “Madonna Bogani“. I lavori di restauro sono stati curati dall’Amministrazione comunale e alla cerimonia di riposizionamento, l’altra mattina, erano presenti il sindaco Gianpiero Bocca, l’assessora alla Cultura Martina Morazzi, il consigliere regionale Gigi Ponti, i rappresentanti della Giunta e del Consiglio comunale, la restauratrice Federica Giudici, il parroco don Stefano Gaslini, il presidente dell’Associazione “rione Burghett“ Alberto Palamini, lo storico Fernando Bucchioni e tanti cittadini. L’opera è stata realizzata nel 1985 a seguito di una raccolta fondi dei residenti con l’obiettivo di realizzare un dipinto da esporre nel punto in cui fino al 1921 sorgeva l’antica chiesetta del quartiere. Nel 2023 l’Amministrazione comunale ha deciso di far restaurare l’opera, prelevandola dall’edicola e affidandola al laboratorio specializzato “Artemisia“ di Bergamo. L’intervento ha consentito di ripristinare la stabilità strutturale e l’integrità pittorica.

È stato costruito un nuovo telaio rivestito in alluminio per ridurre al minimo l’interazione con gli agenti atmosferici e il telaio è stato inoltre dotato di tensori regolabili per consentire una corretta manutenzione nel tempo. Per l’Assessora alla Cultura Martina Morazzi "l’inaugurazione dà il via al censimento delle Madonne votive di Cesano Maderno, riportando alla luce gli angoli più caratteristici e le tracce della nostra memoria storica".

Ga.Bass.