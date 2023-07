Il “boschetto“ del quartiere Un nuovo parco con i giochi il chiosco e una pista ciclabile

di Marco Galvani

Un nuovo parco nel quartiere Libertà. Un polmone verde di quasi 25mila metri quadrati tra le vie Bosisio e Prampolini. E una nuova strada dedicata a Pina Sacconaghi, pittrice monzese. Le opere, per un valore complessivo di 1,9 milioni di euro, sono relative a una convenzione urbanistica siglata nel 2017, eseguite in attuazione del piano di lottizzazione in via Bosisio, via Aguggiari, via Gallarana. In particolare, a fronte di 13mila metri di aree edificabili, il privato ha ceduto al Comune 24.900 metri di aree verdi e di parcheggi, cui si è aggiunta una nuova via di attraversamento di circa 200 metri.

"Riusciamo finalmente ad inaugurare un importante snodo viabilistico di quartiere e un nuovo parcheggio, ma soprattutto un grande parco a servizio dei cittadini e dei bambini coi nuovi giochi e il prossimo futuro punto di ristoro che verrà a breve messo a bando. Non meno importante l’intitolazione della via ad un importante personaggio femminile della città, Pina Sacconaghi, per trovare una maggiore equità di genere anche nella toponomastica, visto che meno del 4% di vie e piazze a Monza portano nomi di donne", la soddisfazione dell’assessore ai Lavori pubblici Marco Lamperti. Il “Parco centrale della Gallarana” (nella foto) offre 13.500 metri di verde con 121 alberri già piantati e altri saranno messi a dimora a fine estate. Completamente recintato, ha anche un’area giochi, un chiosco e 500 metri di pista ciclabile che collegano via Gallarana e via Aguggiari fino a via Prampolini. E il tratto di strada che collega via Gallarana a via PrampoliniBosisio ora si chiama “via Pina Sacconaghi - pittrice (1906 - 1994)”. A questa si aggiungono il nuovo parcheggio lungo la via di 77 posti (di cui 4 disabili e 10 posti moto) e la nuova rotatoria tra via Bosisio e via Prampolini. Tutto illuminato da 66 nuovi lampioni. Risistemato anche l’asfalto di via Aguggiari, con il nuovo marciapiede (lato ovest) con sosta.