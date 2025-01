Il barbiere dei calciatori smette. Pino De Cataldo va in pensione

Dopo oltre sessant’anni di attività Pino De Cataldo, conosciutissimo parrucchiere di Seregno, ha deciso di abbassare la saracinesca della sua barbieria di via San Rocco. Un locale storico nel quale in oltre mezzo secolo sono passati migliaia di clienti. Un punto di riferimento soprattutto per gli appassionati di calcio visto che Pino De Cataldo è amico di moltissimi calciatori che hanno militato sia nella massima serie che nelle categorie inferiori. Magliette e gagliardetti appesi alle pareti lo testimoniano: "Ho iniziato ad appassionarmi al pallone nel 1960 quando arrivai a Seregno da Manduria, la mia città natale. Iniziai giovanissimo come garzone di bottega da Giovanni Giussani che aveva il negozio in via Cesare Cantù. Avevo ancora i pantaloni corti e per parecchio tempo feci la gavetta lavando i capelli e riassettando la bottega. Fu lui che mi insegnò il mestiere che ho continuato a fare per oltre sessant’anni". Nel 1975 dopo il servizio militare Pino De Cataldo aprì la sua prima bottega in via Rossini per poi trasferirsi in via San Rocco.

Numerosi i calciatori che si potevano incontrare nel suo locali: "Con molti di loro - ha tenuto a precisare De Cataldo, sposato e padre di due figlie - si è instaurata una vera e propria amicizia che è continuata negli anni. Tra tutti mi piace ricordare Erba, Rizzim Dorini e Ventura che hanno militato nel Seregno in Serie C, Roberto Soldà che ha giocato con la Juventus e la Lazio, Matteoli che ha vestito le casacche di Como e Inter, Mario Sampirisi protagonista della risalita dal Monza in Serie B". Suo grande amico di Pino anche Fabrizio Cesana, ex attaccante di Seregno e Pro Lissone e attuale commissario tecnico della nazionale della Repubblica del Congo.

Gigi Baj