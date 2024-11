I volti e le emozioni della Divina. Così rivive il mito di Maria Callas

Un’artista il cui nome fa tutt’uno con la lirica. Una donna e una cantante diventata un mito senza tempo, amata e ammirata, ma anche criticata e odiata, forse mai compresa fino in fondo. Una figura a tutto tondo che ora uno spettacolo prova a raccontare dando corpo alle mille facce della sua anima. Domani alle 20 in via Toniolo, nella sede dell’associazione MeC Musica e Canto diventata anche lo spazio del salotto artistico-culturale “Le Muse in Salotto“, verrà portata in scena la rappresentazione dal titolo “Sono una donna: Maria Callas“, un originale intreccio di lirica e prosa interpretato dalle attrici della Compagnia Stabile Carossia. L’opera racconta il travaglio di quattro donne, una cantante, una drammaturga, un’attrice e una musicista, tutte volti diversi della Callas, la Divina, come era stato soprannominato il soprano di origine greca per la potenza del suo canto.

A dare veste e voce alle eroine liriche sarà l’attrice e cantante Irene Carossia, che è anche autrice e regista del testo. Con lei Stefania Venezian nel ruolo della drammaturga e Federica Nicotra, impegnata a tratteggiare i confini della donna. Alla pianista Annalisa Ferrario spetterà invece il compito di guidare con la sua musica il procedere della narrazione. Ad accompagnare le vicende dei personaggi saranno brani di Verdi, Puccini, Bellini, Donizetti e Wagner, in un alternarsi di musica e parole, emozioni, gioie e dolori che farà rivivere il mondo complesso di una donna fragile e maestosa allo stesso tempo. Ingresso a inviti. Info: 351-3084741. L’evento sarà il secondo appuntamento dell’iniziativa “Le Muse in Salotto“, pensata per tenere vive le attività del Crf-Centro di ricerca e formazione Carossia in questi mesi di temporanea chiusura della sede abituale.

Fabio Luongo