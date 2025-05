I volontari puliscono le aree verdi

Adulti e ragazzi, tutti volontari, in campo assieme al Comune per ripulire i giardini delle scuole, il più grande polmone verde della città, la zona vicino alla piazza del mercato e altre aree del territorio, così da rimetterle in sesto rimuovendo i rifiuti e l’immondizia abbandonati da persone poco rispettose dell’ambiente. È l’iniziativa che si terrà oggi a Lissone, promossa dall’amministrazione in occasione della Giornata del verde pulito: obiettivo dichiarato, stimolare gli abitanti a prendersi cura della città in cui vivono. I volontari saranno coinvolti in azioni concrete, dalla raccolta dei rifiuti gettati nel verde alla pulizia dei parchetti, fino alla sistemazione di alcune aree.

Armati di guanti e sacchi, contribuiranno a eliminare, con pazienza e attenzione, l’inciviltà di chi sporca e rovina prati e parchi. Il ritrovo è fissato alle 9 sotto i portici del municipio: i partecipanti saranno divisi in gruppi e interverranno in diversi luoghi, tra cui le aree verdi interne ed esterne ai tanti istituti scolastici, il Bosco Urbano di via Bottego e la zona di piazzale degli Umiliati, la grande piazza dove si svolge il mercato settimanale e dove spesso si sono verificati, nei prati lì accanto, sversamenti di rifiuti. Sempre oggi, sul fronte ambientale, ci sarà anche un’altra iniziativa: il Parco Valle Lambro prenderà parte alla maratona naturalistica BioBlitz per valorizzare la biodiversità delle aree protette. Così alle 20.30 a Carate ci sarà la passeggiata al crepuscolo “Lungo il Lambro ad Agliate, la notte si popola”, alla scoperta delle farfalle notturne, mentre nel Parco di Monza alle 21 oggi e domani si andrà alla scoperta delle lucciole. Laboratori ed escursioni per tutta la giornata di domani anche a Cascina Rampina a Monticello.

