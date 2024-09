I vigili anti spaccio

Pattuglie straordinarie serali anche a Solaro da settembre a novembre, grazie a un finanziamento regionale. Solaro rientra nel gruppo di polizie locali coordinato dal comando di Limbiate per i servizi che saranno effettuati in orari serali, in giornate a campione. Tra gli obiettivi contrastare la percezione di insicurezza generata specialmente da episodi legati allo spaccio nelle aree periferiche e a ridosso dei boschi del Parco delle Groane, soccorrere e assistere le persone in situazione di tossicodipendenza e avviarle a un percorso di recupero. Si punta in particolare a restituire le aree del parco a sicura e serena fruizione da parte della cittadinanza che le frequenta per attività di tipo sportivo o ludico.

Il nuovo progetto si estende su 4 province (Como, Varese, Monza e Brianza e Milano) con il coinvolgimento complessivo di 24 comuni, oltre all’ente Parco delle Groane e la polizia provinciale di Monza. Le operazioni saranno gestite localmente per gruppi ristretti e confinanti di comuni. A Solaro in particolare saranno eseguiti pattugliamenti straordinari coordinati con le altre polizie locali della zona al fine di verificare i punti sensibili, aumentare i controlli sulle persone e i veicoli sospetti e prevenire situazioni di pericolo. Nell’ultimo periodo si sono registrati atti vandalici contro veicoli in sosta con vetri rotti nel tentativo di asportare piccoli oggetti di valore. "Il finanziamento ottenuto per mettere in campo il progetto dei pattugliamenti straordinari - dice Serena Nasta, assessore alla polizia locale - ci consente di incrementare il servizio nei giorni festivi e in orario serale, giorni e orari in cui normalmente gli agenti non sono in servizio. Crediamo sia importante sfruttare ogni occasione per presidiare il territorio, e auspichiamo che la Regione ma anche il Governo possano aiutare sempre di più i Comuni a contrastare la criminalità, lo spaccio e tutti i fenomeni che creano situazioni di insicurezza".

Gabriele Bassani