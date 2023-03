I ragazzi dannati e noi Un educatore in trincea "La pandemia ha avuto effetti catastrofici"

di Dario Crippa Il Covid è stato un uragano. Devastante. E non stiamo parlando “solo” di contagi, malattia, morti, ma di un impatto sulla società e sui giovani devastante. Ne sa qualcosa Roberto Sabatino, 40 anni, educatore da una quindicina d’anni, molti dei quali spesi in scuole e centri di aggregazione giovanili della Brianza, un’esperienza forte, su cui ha deciso di scrivere un libro. Si intitola “Vita da educatori – A nostro agio nel disagio” (edizioni Sportmedia) e racconta tante storie, belle e brutte, di disagi e resilienza, nascosti dietro un mondo spesso sottovalutato come quello degli educatori. Sottopagati, a volte quasi scherniti o derisi, ma spinti da "una passione vera per i ragazzi che sembrano persi. “Di cosa di occupi tu? Ma di preciso che lavoro fai nella vita?” ci sentiamo chiedere… Ecco, noi siamo gli invisibili, ma non agli occhi di chi come molti ragazzi ripone la propria fiducia in noi". La cronaca parla di disagio e delinquenza giovanile, atti vandalici, violenza, bullismo. "C’è un disagio vero. Il rientro a scuola dopo il Covid è stato difficile, molti ragazzi ancora avevano addosso il peso di questo lockdown e di questa malattia". Perché? "Stare a distanza, sempre coperti con una mascherina, a...