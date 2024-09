I nuotatori restano all’asciutto. Un guasto tiene chiusa la piscina

La piscina comunale al coperto avrebbe dovuto aprire al pubblico lunedì scorso, ma gli utenti l’hanno trovata chiusa. A quanto pare, a causa di un’infiltrazione che ha danneggiato la vasca grande. La Società Sportiva Dilettantistica Dimensione Sport s.r.l. gestisce la piscina comunale di via Nazario Sauro 30 in virtù di una concessione pubblica. I gestori sono stati obbligati a rinviare l’inizio dei corsi, previsto il 9 di settembre per pulire e disinfettare le vasche 9 in vista della ripartenza del nuovo anno sportivo, ma giovedì dell’altra settimana i gestori si sono accorti che c’era un problema grave all’interno della vasca grande. La conferma è arrivata quando hanno visto alcune piastrelle staccate. Un dissesto che ha fatto storcere il naso, poiché, nell’estate del 2002 era stata costruita una terza vasca e proprio la vasca principale era stata rinnovata con una manutenzione importante. I gestori spiegano: "In un primo tempo abbiamo valutato l’ipotesi di aprire le altre due vasche più piccole e lavorare sulla terza. Ma non è fattibile. Al momento i tecnici sono impegnati per cercare di capire quali sono le cause che hanno causato il problema. Cercheremo di risolvere al più presto possibile il problema per poter riaprire il centro natatorio. In passato era già accaduto un dissesto simile, ma fortunatamente abbiamo avuto tempo di risolverlo nella pausa estiva. Ora è nostra priorità accelerare i tempi".

Gli iscritti sono stati immediatamente avvertiti con un messaggio del disservizio e della temporanea chiusura delle attività che si svolgono all’interno dell’impianto natatorio. All’interno della Scuola Nuoto Federale tutto il personale tecnico, così come il coordinatore di vasca e i Dirigenti Sportivi, sono abilitati all’insegnamento e all’organizzazione dal Settore Istruzione Tecnica della FIN o laureati alla facoltà di Scienze Motorie. Anche se - al momento - non è possibile frequentare il centro, la segreteria resta aperta per informazioni e iscrizioni da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30. Il sabato è possibile passare dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 19. O chiamare in queste fasce di orari e giorni il numero: 0362.90.25.30 o inviare una mail a info@piscinadiverano.it.