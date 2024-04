I giovani si prendono la scena. Gioco, sport e cultura. I progetti senza barriere

Una San Rocco viva e aperta ai giovani. È questo che si stanno impegnando a fare la cooperativa sociale Meta e Arci Scuotivento vincitori del bando “Giovani protagonisti 2023”. A San Rocco vanno 16mila euro quest’anno e 12mila l’anno prossimo. “Dream Team: in una squadra da sogno giocano tutti“ della cooperativa sociale Meta si prefigge di coinvolgere almeno 3mila ragazzi. “Wanna Be San Rocco“ di Arci Scuotivento animerà gli spazi del quartiere. "Abbiamo iniziato con una tavola rotonda coinvolgendo i giovani - spiega Roberto Zanellati, responsabile settore minori e giovani di Cooperativa Meta -. Stiamo organizzando una rassegna di sei pomeriggi di eventi sportivi nei parchetti di via San Rocco a cui hanno già aderito Astro Roller Skating, Palextra e Aso San Rocco". "A settembre - prosegue - ci sarà “San Rocco social sport“, una festa in cui le società sportive si troveranno all’oratorio di Sant’Alessandro". Di grande coinvolgimento anche le attività di Arci Scuotivento. "Il nostro progetto è partito allo Spazio Rosmini con un concerto - spiega Giovanna Guarino -. Per 18 mesi agiremo su tre fronti promuovendo concerti, performance, spettacoli d’improvvisazione, stand up comedy e arte di strada. Da questo mese poi siamo impegnati in attività per valorizzare gli spazi aperti del quartiere. Al parco di via San Rocco abbiamo già organizzato una giornata in collaborazione con il Rugby Monza. Con Parafrisando stiamo discutendo di spettacoli teatrali all’aperto". E a giugno con i campi estivi “Rosmini inclusion” faremo attività di gioco con persone diversamente abili".

Alessandro Salemi