I due torrenti allagano strade e campi

A Limbiate, nella zona dell’ex Greenland, ai confini con i comuni di Cesate e Solaro, la situazione è tornata lentamente alla normalità nella giornata di ieri, dopo che domenica pomeriggio era scattata l’emergenza per l’esondazione dei torrenti Lombra e Cisnara. La pioggia incessante che si è abbattuta sulla zona da sabato mattina fino alla notte tra domenica e lunedì ha fatto uscire dall’alveo entrambi i torrenti che attraversano da nord a sud una fetta di Parco delle Groane. La fuoriuscita si è verificata nei pressi delle piscine Al Gabbiano, in località Città Satellite di Limbiate. Si tratta di una zona boschiva, attraversata da strade asfaltate che conducono all’ex parco giochi dismesso, ma anche al micro quartiere residenziale che si trova nelle vicinanze.

Notevoli i disagi per i residenti, che si sono trovati per alcune ore sostanzialmente isolati. Sul posto sono intervenute squadre di vigili del fuoco del comando provinciale di Monza, che hanno cercato di convogliare l’acqua straripata nelle fogne e nei campi lontano dalle abitazioni. La zona è spesso soggetta ad allagamenti, quando si verificano precipitazioni abbondanti e continuate nel tempo. Si tratta di una zona posizionata ad un livello più basso rispetto al circondario e quindi destinata a ricevere le acque provenienti da Nord, con le difficoltà aumentate per la presenza dei due torrenti, i cui percorsi sono spesso ostruiti da vegetazione incontrollata se non dalla presenza di rifiuti scaricati abusivamente.

Ga.Bass.