I cantieri dello sport. Le palestre delle scuole all’esame di riparazione

Sarà l’estate delle strutture sportive. Per quattro importanti palestre scolastiche cittadine infatti - Bellani, Tacoli, Ardigò e Zucchi - sono partiti i lavori di ristrutturazione, che le riconsegneranno a norma dal punto di vista della sicurezza, più efficienti energicamente, accessibili e con un’estetica rinnovata. Gli interventi sulla palestra della media Bellani prevedono l’abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamenti antincendio, una balaustra nuova per la tribuna, illuminazione a led, riqualificazione di spogliatoi e sanitari (con 2 spogliatoi nuovi per arbitri e 2 per atleti, tutti accessibili a disabili) e nuovi serramenti. Si tratta di una spesa di 500mila euro, con il termine dell’intervento fissato, salvo imprevisti, per metà novembre. Qui si allenano la Gso pallavolo Regina Pacis, che momentaneamente si trasferisce alla palestra del liceo Frisi, mentre gli Sharks Monza sono ospitati al centro sportivo Ambrosini. Anche per la palestra della media Ardigò si sono effettuate opere di manutenzione dei servizi igienici degli spogliatoi, per renderli accessibili a persone diversamente abili. Saranno poi eseguiti nuovi spogliatoi e una infermieria. Sarà inoltre predisposto un nuovo deposito e sostituiti 8 aerotermi della palestra. I lavori dovrebbero terminare la seconda settimana di settembre, per un importo di 130mila euro. Per la palestra della scuola Tacoli è prevista la sostituzione della vecchia caldaia con un nuovo sistema di riscaldamento moderno. Il vecchio bruciatore a metano, disposto fuori dalla palestra, verrà rimosso e smaltito, così come il bollitore a gas nello spogliatoio. Sarà invece ripristinata l’unità di trattamento aria degli spogliatoi, non più in funzione dal periodo del Covid.

I lavori avranno un costo di 100mila euro e dovrebbero terminare a inizio settembre. Nel frattempo l’Astro roller skating, che qui si allena, si sposterà alla palestra del Nei. La scuola media Zucchi sarà quella che taglierà il nastro prima, probabilmente già all’inizio di agosto. Verrà rifatta la pavimentazione delle due palestre e in quella più grande sarà costruita una nuova tribuna. Anche in questo caso saranno eliminate le barriere architettoniche e ci saranno opere di adeguamento alla normativa antincendio. Sarà montata una rete di sicurezza per il controsoffitto e due canestri di basket, regolabili anche per il minibasket. Sul lato dell’accessibilità è prevista la posa di una rampa d’accesso per disabili all’esterno. Il costo complessivo (finanziato dal Pnrr) è di 220mila euro. Baita e Sanfru Basket dovrebbero fare in tempo a tornarci prima d’inizio stagione, altrimenti andranno alla palestra del Mosè Bianchi.