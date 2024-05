I cagnoloni della casa di riposo. Pet therapy alla Sant’Andrea

Un cane, si sa, cambia la vita. Strappa un sorriso, regala un sollievo quando si sta attraversando un momento difficile, restituisce la voglia di mettersi in moto quando la pigrizia prende il sopravvento. Un cane restituisce gioia di vivere e di riscoprire le proprie abilità. Daisy, Fiore e Quenny hanno fatto il miracolo. I tre cani sono diventati di famiglia alla Residenza Sant’Andrea del gruppo Korian. Nella struttura di via Crescitelli i tre simpatici cagnoloni, accompagnati dalle istruttrici Alberta e Cristina, hanno regalato emozioni, serenità e qualche lacrima di gioia agli ospiti. Un progetto di pet-therapy che ha varcato la soglia della nota Rsa monzese e che oggi, a progetto concluso, ha visto i promotori essere molto soddisfatti dei risultati ottenuti. "È stata un’esperienza che ha favorito la nascita di una relazione affettiva ed emozionale che ha portato benefici molto significativi - hanno spiegato gli animatori della residenza -. Gli ospiti coinvolti hanno via via aumentato le loro interazioni con Daisy, Queeny e Fiore".

Sempre maggior confidenza verso quei tre cani che, ogni volta che entravano nella struttura, facevano un passo sempre più vicino agli ospiti coinvolti in questo progetto. Cani che pian piano si sono avvicinati agli anziani sfiorando le loro gambe e facendosi accarezzare. Anziani che, a loro volta, hanno riscoperto la gioia di avere un amico a quattro zampe, ma anche le sue necessità. E sono riaffiorati anche i ricordo di chi, magari da ragazzo, aveva avuto un cane.