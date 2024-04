Grave incidente in un cantiere. Cade una trave e lo colpisce: muratore in prognosi riservata

Grave infortunio sul lavoro mercoledì pomeriggio in un cantiere, un muratore colpito da una trave caduta da una gru e che ora lotta fra la vita e la morte in prognosi riservata al reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Gerardo di Monza.

Succede tutto l’altro pomeriggio, poco prima delle 15, al quartiere Cederna.

In via Giuseppe Giacosa c’è un cantiere per la ristrutturazione di un palazzo. E qui, fra i muratori al lavoro, c’è all’opera anche M.M., un egiziano di 42 anni, verosimilmente residente in città, anche se le indagini per la sua corretta e compiuta identificazione sono ancora in corso.

A un certo punto, secondo le prime ricostruzioni, da una gru precipita una trave, che piomba al suolo colpendo il muratore.

A dare l’allarme sono i suoi stessi colleghi e sul posto si precipitano l’automedica e il personale sanitario della Croce Verde Lissonese inviati da Areu.

Il personale medico ha prontamente soccorso l’uomo in codice rosso e, dopo averlo stabilizzato, lo ha trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco dal Comando di via Cavallotti e una pattuglia degli agenti di polizia della Questura di Monza per tutti i rilievi del caso e accertare le eventuali responsabilità e la correttezza delle misure adottate per garantire la sicurezza dei lavoratori.

I funzionari Ats hanno attivato le procedure ispettive in caso di infortunio.

l ferito si trova ricoverato in neuro rianimazione. La sua prognosi è riservata.