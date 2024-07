Gran premio di Monza, ecco il piano parcheggi. Posizione, capacità e costi: tutte le info

Monza – Gran premio d’Italia di F1, ecco come, dove e a che prezzo parcheggiare. A disposizione quasi 10mila posti auto per i tifosi che nel weekend dell’1 settembre arriveranno a Monza per la gara di Formula 1. Le aree saranno a Monza, Biassono, Lissone, Vedano al Lambro e Villasanta.

I parcheggi a Monza

Saranno disponibili quattro diversi parcheggi collegati all’autodromo con navette. Il parcheggio blu, con un totale di 1.470 posti, all’U-Power Stadium nell’area industriale delle vie Pompei ed Ercolano, a cui si aggiungono eventuali altri mille posti auto nella zona dell’ex fiera e della vicina area industriale. Quest’anno, il parcheggio blu sarà attivato solo sabato e domenica. Il parcheggio viola (1.900 posti) sarà diviso tra via Martiri delle Foibe e una parte del parcheggio interrato del centro commerciale Rondò dei Pini. Il parcheggio gold si trova invece all’interno del Parco di Monza, con una capienza di 1.050 posti auto e 40 per le moto. Il parcheggio arancione è costituito da una porzione di parcheggio dell’Ospedale San Gerardo e da un’area messa a disposizione dal Centro Commerciale Iper Maestoso, tra via Sant’Andrea e via A. Lissoni, e conta un totale di circa 550 posti auto più 40 per le moto.

Gli altri parcheggi

A Vedano è disponibile il parcheggio Platino, a pochi passi dal Parco, con una capienza di 300 posti auto. Per camper e autobus sono disponibili il parcheggio verde a Biassono e il parcheggio marrone tra Biassono e Vedano, rispettivamente su via Parco e via Madonna delle Nevi e tra le vie Trento e Trieste, Locatelli, dei Gelsi e della Misericordia. Nel parcheggio marrone sono disponibili anche 100 posti per autobus. Nel parcheggior osso di Villasanta - 4 aree in via Cellini, l’area ex Carrier su via Sanzio, l’area Rovagnati in viale Monza – sono invece al momento prenotabili solo i 10 posti riservati agli autobus oltre a 500 posti auto.

I costi

I prezzi variano dai 40 euro del venerdì, 50 euro del sabato e 55 della domenica per un posteggio gold (120 euro per le tre giornate) ai 25 euro per le singole giornate di sabato e domenica e 40 euro per due giorni nel parcheggio blu e 20 euro per le singole giornate di sabato e domenica e 35 euro per due giorni nel parcheggio viola. L’acquisto di un posto nel parcheggio blu o nel parcheggio viola include nel prezzo la possibilità per due persone a macchina di utilizzare – senza l’acquisto di ulteriori ticket - le navette che portano in viale Mirabello, a pochi passi dall’ingresso dell’autodromo.

Per gli acquisti: monzamobilita.it