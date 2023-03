Gli stage nella Gelateria dell’Arco

L’integrazione dei ragazzi autistici a Solaro ha il nome dell’associazione In x Aut, che significa proprio Integrazione e solidarietà per l’autismo e i volti sorridenti e orgogliosi dei genitori che accompagnano i loro figli verso esperienze formative speciali. Come quella che li ha visti protagonisti alla Gelateria dell’Arco. Durante alcuni pomeriggi del sabato, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di svolgere mansioni nel negozio. Seguiti dall’educatrice specializzata Tamara Sciuto, hanno imparato a svuotare la lavastoviglie e riporre bicchieri e tazzine, pulire i tavoli dopo le consumazioni, raccogliere le ordinazioni e portare i vassoi ai clienti con i prodotti ordinati. Un’esperienza coinvolgente e responsabilizzante per questi ragazzi speciali che devono superare una serie di difficoltà in più, a cominciare anche solo dal sapere gestire la presenza contemporanea di molte persone, l’inevitabile confusione di un locale affollato, il rispetto di un impegno preso. Il servizio in gelateria, reso possibile dalla collaborazione del titolare Pierluigi Basilico e della sua squadra, è uno dei laboratori attivati per i "sabati speciali" dell’associazione In X Aut, attiva dalla fine del 2015, che propone altre attività creative all’interno degli spazi dell’aggregagiovani di via I maggio oltre a quelle sportive con la costituzione di una squadra di atletica. L’associazione propone un fine settimana di eventi: oggi alle 15 merenda e lancio di palloncini fuori dall’Asilo Borromeo, domani pomeriggio la realizzazione della panchina blu al Parco Vita e domenica servizio alla Gelateria dell’Arco e aperitivo in Villa Borromeo, illuminata di blu.

Gabriele Bassani