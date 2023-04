Gli atleti speciali si allenano con gli studenti

Cresce l’attesa per l’evento sportivo europeo che sarà ospitato a fine aprile a Lentate e Meda e nel frattempo i ragazzi delle scuole lentatesi incontrano atleti e preparatori della Briantea84. La storica società di basket in carrozzina ospiterà la Final Eight di Eurocup1 Iwbf (International Wheelchair Basketball Federation), in programma dal 28 al 30 aprile. In questi giorni si stanno concludendo gli incontri tra i giovani del progetto “Be Inspired“ che coinvolgono le scuole di Lentate all’auditorium dell’istituto comprensivo Enrico Toti. "Come Amministrazione siamo molto lieti di poter ospitare la fase finale di Eurocup Iwbf, – ha commentato il vicesindaco, assessore allo Sport e politiche sociali Marco Boffi –. Ringrazio la Briantea84 che ha organizzato una serie di incontri, con gli studenti della primaria e secondaria di primo grado, che stanno riscuotendo un grande successo".

Ga.Bass.