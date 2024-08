Gli angeli dell’emergenza. La famiglia della protezione civile: "Da vent’anni siamo pronti a tutto"

Nel cuore della Brianza un gruppo di volontari si erge come pilastro della comunità. Fondato il 2 febbraio 2003, il gruppo comunale di volontariato della protezione civile di Seveso lo scorso anno ha celebrato oltre due decenni di servizio ininterrotto, un traguardo che testimonia la forza e la crescita di un’organizzazione radicata nel tessuto sociale. Con 25 volontari attivi, il gruppo non solo serve con dedizione la cittadinanza locale, ma estende il suo operato a livello nazionale, rispondendo alle emergenze con un impegno che va oltre i confini comunali. Ogni giovedì, questi eroi quotidiani si riuniscono per affinare le loro abilità, pronti ad affrontare le sfide più ardue con spirito di collaborazione e sacrificio. Nel 2023, hanno totalizzato 4.713 ore di lavoro, affrontando emergenze e dimostrando che l’unità e la cooperazione sono la chiave del loro successo. Diventare parte di questo gruppo esige più di una semplice dichiarazione; richiede formazione, dedizione e un desiderio profondo di servire, orgogliosi di indossare la divisa che simboleggia il loro impegno. "La protezione civile di Seveso è una grande famiglia, dove ogni membro contribuisce secondo le proprie capacità, uniti dall’entusiasmo che solo chi vive questa esperienza può comprendere - spiega la sindaca Alessia Borroni -. È un impegno che non conosce orari, con volontari sempre pronti a intervenire. La protezione civile di Seveso è un esempio di dedizione senza sosta, operativa 24 ore su 24, con volontari sempre reperibili e pronti a rispondere prontamente alle necessità dei cittadini e alle richieste dell’amministrazione comunale. Sia che si tratti di intervenire dopo violenti nubifragi, armati di pale, motopompe e motoseghe per ripristinare la normalità nelle strade della città, sia che si tratti di rimuovere il fango, immersi fino alle ginocchia per pulire i letti dei fiumi e prevenire allagamenti e frane, i volontari sono lì".

Ma il loro impegno va oltre: "Li vediamo anche partecipare con entusiasmo agli eventi, gestendo la sicurezza con un sorriso o accompagnando con cura gli anziani della casa di riposo Padre Masciadri alle celebrazioni di Calendimaggio, dimostrando che il loro spirito di servizio è tanto vasto quanto il loro cuore". Tra le poche ad avere competenze specializzate, come nel campo idrogeologico o nella gestione degli incendi boschivi, la protezione civile è un punto di riferimento anche per le organizzazioni limitrofe, che spesso richiedono il suo supporto nell’addestramento. Conclude il primo cittadino di Seveso: "La collaborazione e la solidarietà si estendono ben oltre i confini comunali, come dimostrato dalla partecipazione all’emergenza in Emilia-Romagna nel maggio 2023".