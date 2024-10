Dalle pillole alla realtà virtuale: ecco gli infermieri del futuro

Monza – Dagli infermieri come somministratori di pastiglie a professionisti della cura con tanto di laurea triennale, specialistica e dottorato di ricerca che si esercitano con le più moderne tecnologie di realtà virtuale immersiva. Gli studenti, indossando il visore, si trovano direttamente al letto del paziente per eseguire un elettrocardiogramma o somministrare una cura. All’università Bicocca l’ultima frontiera delle Scienze infermieristiche delineata da Massimo Alberio, direttore didattico del corso di laurea in Infermieristica del San Gerardo, in occasione dei 60 anni della Scuola convitto infermiere diplomate all’ospedale San Gerardo di Monza.

"In realtà – sottolinea Davide Ausili, docente associato in Scienze infermieristiche – le ricorrenze sarebbero tre: sessanta anni di avvio della Scuola, venti dall’avvio della laurea magistrale e anno zero, ottobre 2024, che segna l’avvio del dottorato di ricerca. A settembre abbiamo varato i corsi del dottorato di ricerca per 6 borsiste in Scienze infermieristiche, come università Bicocca a Monza, a cui aderiscono anche la Statale di Milano e l’Irccs Auxologico".

Anche infermieri e ostetriche fanno ricerca, hanno sempre più autonomia e potere decisionale. Dopo un periodo di crescita, si va verso il consolidamento della formazione. L’obiettivo, anticipa Ausili, sarà di "esprimere il potenziale dei professionisti, rispondendo in maniera sempre più accurata ai bisogni dei cittadini". Il corso di infermieristica conta 335 iscritti. "Monza è una delle sedi più grosse della Lombardia – definisce i contorni del percorso il professor Alberio –. Il corso dispone di 8 tutor per la formazione degli studenti, 340 infermieri assistenti di tirocinio. Gli studenti del triennio alternano attività didattiche in aula e ore di tirocinio clinico nei reparti dell’Irccs San Gerardo e in altre 10 aziende socio-sanitarie della Lombardia, tra cui Asst Brianza, La Meridiana, Hospice delle Grazie e istituti clinici Maugeri a Lissone".