Monza, 15 novembre 2019 - Questa mattina è morta Giuseppina Galliani, classe 1923, moglie di Angelo Colombo, patron della Colmar (scomparso nel 2010). Giuseppina Galliani, nata a Lissone, ha affiancato il marito negli anni ruggenti dell’azienda che ha portato alto il nome di Monza nel mondo, occupandosi del prodotto e della parte tecnica. Una figura senza dubbio pioneristica in un’epoca in cui era raro vedere le donne ricoprire ruoli importanti all’interno delle aziende. Ma il suo impegno non era solo in fabbrica, ma anche nel mondo della cultura e del volontariato monzese.

In particolare aveva un profondo legame con il Centro Mamma Rita, che da decenni accoglie nella struttura di via Lario bambini e ragazzi che vengono allontanati da situazioni familiari molto delicate. Molto conosciuta all’interno dello Sporting Club che vide il marito Angelo tra i soci fondatori, faceva parte del Soroptimist e fu tra le fondatrici del Museo Etnologico di Monza e Brianza. . Un grande impegno quello di Giuseppina Galliani che le valse anche l’assegnazione del Premio Sperada, un importante riconoscimento assegnato alle donne monzesi che si sono distinte per impegno nel mondo del lavoro, del volontariato e della cultura. I funerali della signora Colmar verranno celebrati lunedì pomeriggio alle 15.30 in Duomo a Monza.