Giunta Veggian al bis La Lega ferma all’8% è fuori dall’esecutivo Vicesindaca la più votata

di Sonia Ronconi

La città ha la sua nuova Giunta. È iniziato il Veggian bis e parte subito con una sorpresa: l’assenza della Lega, che prima contava su un’assessora e sul vicesindaco, dall’esecutivo.

Il sindaco Luca Veggian e le forze che compongono la coalizione di centrodestra hanno ufficializzato ieri la composizione della nuova Giunta comunale "nel segno – si legge in un comunicato – della competenza e della continuità".

Un segnale di discontinuità tuttavia è già evidente nella nuova Giunta, che tiene conto dei nuovi equilibri determinatisi dopo il voto, con la Lega all’8,05%, ultima forza della coalizione vincente, con un solo seggio in Consiglio comunale. Tutto ciò in un quadro di schiacciante vittoria per Veggian, che ha ottenuto il bis con 5.835 voti (75,19%) contro i 1.925 dello sfidante di centrosinistra, il dem Fabio Marco Casiraghi.

La nuova Giunta prevede il passaggio del testimone nella carica di vicesindaca con delega alle politiche sociali e pari opportunità, che andrà a Cristina Camesasca, la più votata di questa tornata elettorale e quindi prima degli eletti della lista civica “Siamo Carate“.

Forza Italia conferma i due assessori uscenti, Fabio Cesana delegato al bilancio e alla programmazione, tributi, economato, polizia locale e amministrativa, sicurezza, affari generali, servizi informatici e Protezione civile, e Ian Farina delegato all’istruzione, biblioteca, sport e famiglia. Il primo degli eletti della lista civica “Luca Veggian Sindaco“, Luca Cesana, sarà l’assessore delegato alla cultura, identità e culture locali, grandi eventi, ambiente, commercio, attività produttive e frazioni. Per Fratelli d’Italia Rossella Pozzi sarà l’assessora ai lavori pubblici, attuazione Pnrr, verde pubblico, trasporti pubblici, viabilità e patrimonio.

Luca Veggian terrà, come nel precedente mandato, le deleghe all’urbanistica, edilizia privata e residenziale, comunicazione e personale. La Giunta sarà supportata dalla presenza di quattro consiglieri delegati: Gabriele Villa alle politiche giovanili, Giovanni Emanuele Chin allo sport, Davide Maria Orsenigo alla biblioteca, Emanuele Bottani al verde pubblico.

Per quanto riguarda il Consiglio comunale, la seconda carica istituzionale del Comune sarà indicata dalla Lega, mentre il vicepresidente dell’aula sarà indicato da Fratelli d’Italia.

"Sono orgoglioso di poter contare su una squadra così forte e competente. Ringrazio tutte le forze della coalizione che in meno di una settimana hanno fatto sintesi, garantendo alla nostra città una nuova amministrazione già pronta a lavorare per i caratesi – conclude il sindaco – Ringrazio anche tutta la squadra dei nuovi consiglieri comunali di maggioranza che, forti del grande risultato, pari al 75% dei consensi, potranno contare per la prima volta nella storia di Carate su 12 elementi. Tutte le forze della coalizione parteciperanno in modo attivo e propositivo alla vita dell’amministrazione con spirito di collaborazione e con l’ambizioso obiettivo di continuare a fare meglio. Auguro buon lavoro al gruppo di minoranza, auspicando un confronto leale e costruttivo, sempre nell’interesse della comunità caratese".