Giulia, la reginetta degli scacchi, studia la mossa per il tricolore

Giulia va alla riscossa. Perché, dopo aver conquistato il terzo posto nel campionato italiano di scacchi a squadre Under 18, vuole tornare al più presto sul gradino più ambito del podio. Lei, del resto, con i primi posti ha una certa confidenza, malgrado abbia solo 16 anni. Giusto per chiarire: a 14 anni Giulia Sala aveva già archiviato un titolo italiano Under 10 e due titoli Under 12. Nel 2021 aveva mancato di un soffio la conquista del titolo tricolore Under 20. La scacchista monzese, campionessa italiana Under 16, ha recentemente ottenuto una raffica di vittorie ai campionati nazionali gioco rapido. Giulia, studentessa del terzo anno del liceo scientifico sportivo, ha vinto il titolo nelle specialità rapid e blitz Under 18. Nella semilampo, invece, ha messo in bacheca il titolo assoluto. L’esponente del Circolo Scacchi Excelsior di Bergamo si è poi appunto dovuta “accontentare” della medaglia di bronzo ai campionati Under 18 a squadre. Giulia, comunque, il suo contributo alla causa l’ha fornito, con sei vittorie in altrettante partite. Ma un calendario senza respiro le propone già altre sfide. Dal 3 all’11 dicembre, per esempio, Brescia ospiterà i campionati femminili di scacchi: a rappresentare il meglio del meglio dello scacchismo italiano saranno otto concorrenti. Giulia ci sarà e le spetterà la qualifica di partecipante più giovane. La gara tricolore potrebbe essere un possibile “antipasto” in vista delle Olimpiadi degli scacchi, in calendario nel 2024 a Budapest, in Ungheria. "Intanto - precisa Giulia - cercherò di salire sul podio agli italiani".