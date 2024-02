Gioco di squadra fino in cima

Il simbolo della Monza-Resegone non è un’immagine stilizzata di fantasia. "Quei tre uomini in fila indiana sulla cresta della montagna sono Pietro Galizzi, Rino Lavelli e Gianni Colombo – racconta Enrico Dell’Orto, dal 1975 presidente della Società alpinisti monzesi –. Era della squadra del Cai di Vimercate e quel disegno è la riproduzione fedele di una foto gli hanno scattato alla fine degli anni Settanta sul tratto montano. È un simbolo del senso di questa corsa, il gioco di squadra, la fatica e l’aiuto ai compagni in difficoltà. Questo è lo spirito della montagna e della Monza-Resegone".

M.Galv.