Meda, 14 settembre 2020 - Inaugurazione In pompa magna sabato per la nuova sede dell’Auxologico che aprirà il 21 settembre. Alle 17 il taglio del nastro alla presenza del sindaco Luca Santambrogio, dell’arcivescovo di Milano Mario Delpini, di Mario Colombo e Michele Colasanto, rispettivamente direttore generale e presidente di Auxologico, e in rappresentanza di Regione Lombardia il vicepresidente Fabrizio Sala e dell’assessore alla Sanità Giulio Gallera.

I​n serata tutto esaurito per l’evento "Insieme per ringraziare e per non dimenticare" con Gigi D’Alessio, organizzato rispettando le misure di sicurezza anti Covid. Nel corso della serata, è stato proiettato un video che ha raccontato i momenti più intensi di tale impegno emergenziale, con annessa premiazione delle sedi di Auxologico, in Lombardia e Piemonte, che si sono impegnate per il Covid. "Lo stretto rapporto fra il Comune di Meda e l’Istituto Auxologico nasce più di un decennio fa - ha detto il sindaco di Meda- . Si deve ringraziare la precedente Amministrazione per aver definito le caratteristiche e la collocazione del nuovo insediamento sul territorio avviando la pratica che poi la nostra giunta ha sviluppato e portato a termine. Oltre alla possibilità di offrire alla cittadinanza i servizi di una struttura sanitaria di eccellenza, questa operazione è una grande opportunità di riqualificazione urbana di un luogo centrale della città prima degradato. Avremo così, ad esempio, nel cuore della città un’area a parco di 4.000 metri quadri con una pista ciclabile e un parco di giochi scientifici per i ragazzi di tutte le età - grazie alla donazione della Famiglia Tagliabue della ditta Medea. Vi saranno inoltre cento posti auto in superficie ad uso di tutti, oltre ad altrettanti per i pazienti dell’Istituto previsti in sotterranea".

La nuova sede di Auxologico si colloca in un’area centrale, fra via Pace e Via Gagarin e si inserisce all’interno del progetto di riqualificazione di un’ampia zona al centro della città rimasta per molti decenni abbandonata, progetto realizzato con oneri di Auxologico. La nuova sede, di oltre 6.000 metri quadrati , andrà ad aggiungersi alle altre 14 sedi di Auxologico, in Lombardia e Piemonte, accrescendo le prestazioni sanitarie offerte (nel 2019, oltre 1,8 milioni di prestazioni) il personale impiegato (2.500 persone) e la capacità di trovare forme innovative per favorire l’accesso a servizi sanitari di qualità. Con lo slogan "ricerca e cura al servizio della tua salute", a più di dieci anni dal primo insediamento a Meda, oggi Auxologico amplia e arricchisce la propria offerta sanitaria, sia sul versante diagnostico che terapeutico. Antistante la struttura si è creata un’ampia area per la quale l’Amministrazione ha condiviso l’intitolazione a Don Ernesto Catturini, sacerdote che fu assistente dell’oratorio.